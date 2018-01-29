Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cristobal Parralo ile yaşadığı problem nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Emre Çolak daha sonra takımla beraber çalışmaya başlamış, ancak Levante maçı kadrosuna alınmamıştı. Deportivo taraftarları Levante maçında açtıkları pankartla bu konuda Teknik direktörü Parralo'ya destek verdi.

LEVANTE MAÇININ KADROSUNA GİREMEDİ

Hocasıyla yaşadığı dil probleminden dolayı anlaşamadığını söyleyen ve idmandan kovulan Emre Çolak 1 gün sonra yeniden takımla birlikte çalışmaya alındı. Ancak Levante maçının kadrosunda yer bulamadı.

"ÇALIŞMIYORSA İŞE YARAMAZ"

Deportivo taraftarları bir pankart açarak teknik direktörlerine Emre Çolak konusunda destek verdi. Pankartta "Çalışmıyorsa işe yaramaz, Forza Parralo" yazdı.

Kaynak: haberinburada