Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Deportivo, hazırlık maçında Racing Ferrol'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açarken, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Deportivo'nun diğer golünü Juanfran ile kendi kalesine Da Lama kaydetti.

GEÇEN SEZONUN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile Deportivo'nun en iyi futbolcuları arasında gösterilen Emre, sezon öncesi performansıyla da yeni sezonda yine takımının en büyük kozu olacağını gösterdi.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada