Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı
Araçları Doludan Zarar Gören Araç Sahipleri Oto Sanayilere Akın Etti
Barcelona Arda'yı Satamazsa Transferin Son Gününde G.Saray'a Kiralayacak
Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti
Yıllık 32 Milyon Tl Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi
Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı
Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
Bacak Estetiği Hangi Durumlarda Yaptırılır
Abd'de Rezalet! Trende Mastürbasyon Yapan Adam Yakalandı
Geçtiğimiz Günlerde Bayern Münih'le Antrenmana Çıkan Erdal Kılıçaslan, Futbolu Bıraktı
Ankara'da Kan Donduran Cinayet! Canavar Dayı, Öz Yeğenini Öldürüp Parçalara Ayırdı
Akom Ve İbb'den İstanbul'un 4 İlçesi İçin Şiddetli Yağış Uyarısı
Fatih Terim, Tff'den 20 Milyon Tl Tazminat Alacak
Ekonomiye Güven Temmuz'da Arttı
Galatasaray'ın İstediği Mert, İstanbul'a Gelip Başka Takımla Anlaştı

Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı

DEPORTİVO'LU EMRE ÇOLAK, HAZIRLIK MAÇINDA 2 GOL ATTI

İspanyol ekibi Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, Racing Ferrol'le yapılan hazırlık maçında 2 gol atarak sezona hızlı gireceğinin sinyalini verdi.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı(8/10)4

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Deportivo, hazırlık maçında Racing Ferrol'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açarken, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Deportivo'nun diğer golünü Juanfran ile kendi kalesine Da Lama kaydetti.

GEÇEN SEZONUN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile Deportivo'nun en iyi futbolcuları arasında gösterilen Emre, sezon öncesi performansıyla da yeni sezonda yine takımının en büyük kozu olacağını gösterdi.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deportivo  Lu  Emre  Çolak  Hazırlık  Maçında  2  Gol  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER