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depoda kalan patatesler tüccarları bekliyor

DEPODA KALAN PATATESLER TÜCCARLARI BEKLİYOR

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Niğde'de, 200 bin ton patatesin depolarda bekletildiği bildirildi.

Tarih : 26 Şubat 2016, 16:46
Puan Ver : Depoda Kalan Patatesler Tüccarları Bekliyor(9/10)8


Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bölgede 1 milyon 200 bin ton civarında patates üretildiğini, üretim fazlalığına bağlı olarak fiyatların düştüğünü belirtti.



Geçen yıl üreticiden 1 liraya çıkan patatesin 3-5 lira gibi yüksek fiyatlarla satıldığını hatırlatan Kenar, "Bu yıl pazarda 1,5 - 2 liraya alıcı bulan patates, depoda 40 kuruş civarında satılıyor. Yani maliyetin altında satıldığını görüyoruz. Geçen yıl çiftçi çok fazla rakama satamadı ama pazarda fiyat çok yükselmişti. Bu yıl da yine patatesi şu anda çiftçi maliyetin altında sattığı halde pazarda fiyatların düştüğünü görmüyoruz" dedi.



Çiftçilerin zararına satış yaparak mağdur olduğunu savunan Kenar, üreticilere telaşa kapılarak maliyetlerinin altında patates satmamaları çağrısında bulundu.



Patates ekme zamanının yaklaştığına işaret eden Kenar, şöyle konuştu:



"Mart ayı çiftçilerimizin patates ekmesi için hazırlık yapma ayı. Ellerindeki patatesleri de bu zamana kadar bırakmasının sebebi, ekim sezonuna hazırlık içindir. Ellerindeki patatesi satıp gübre ve tohum almak istiyorlar. Depolarda şu an 300 bin ton civarında patates var. 100 bin ton patates tohumluk için bırakılacak. Kalan 200 bin ton patates ise tüccarları bekliyor. Çiftçilerimiz bahar dönemi olduğu için havaların ısınmasıyla telaşa kapıldılar. Çiftçilerimizin telaşa kapılmadan maliyetlerinin altında patateslerini satmalarını istemiyoruz."








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