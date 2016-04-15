

Yangın Dün gece saat 22.30 sıralarında Hacınabi Mahallesi Yün Pazarı'nda 4 katlı bir binanın birinci katında Hüseyin Erbay'a ait içinde mobilya ve giysi bulunan depoda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Deponun karşısında bulunan dershanedeki öğrencilerin yangını fark etmesi büyük bir faciayı önledi. Dersana yetkileri tarafından yangın itfaiyeye bildirildi.



Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deponun kepenklerini kırarak alevlere müdahale etti. Depoda tutuşan mobilya ve giysileri söndürmekte itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Alevlerin arasındaki iki büyük tüpü fark eden itfaiye ekipleri tüplere su tutarak soğuttuktan sonra dışarı çıkardılar. Tüplerin patlamaması ise faciayı önledi. Deponun yan tarafından duvarı kırarak içeri giren ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını kontrol altına aldı.







Yangını İtfaiye ekiplerine bildiren dershane görevlisi “Gece buralar boş kimsede fark edemezdi.Akşam olduğumu burada kimse kalmıyor. Hiç bir şey kalmazdı. İçeriden bir de tüp çıktı Allah'tan o patlamadı” dedi.







