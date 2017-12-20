DEPLASMAN DÖNÜŞÜ ADANA DEMİRSPOR TARAFTARINDAN KORKUNÇ SALDIRI!
TFF 1.Ligde pazar günü oynanan Altınordu-Adana Demirspor maçından dönen bir grup Adana Demirspor taraftarı dinlenme tesislerinde karşılaştıkları Kayserispor taraftarlarına saldırdı.
TFF 1.Ligde Pazar günü İzmir'e Altınordu deplasmanına giden bir grup Adana Demirspor taraftarı dönüş yolunda karşılaştıkları Kayserispor taraftarlarına saldırdı.
GENÇ TARAFTARA PALA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR
TFF 1.Ligin 16.haftasında Altınordu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor taraftarları dönüş yolunda ortalığı birbirine kattı. Afyonkarahisar'da bulunan Kolaylı Dinlenme Tesisleri'nde kendileri gibi deplasmandan dönen Kayserispor taraftarları ile karşılaşan Adana Demirspor taraftarları yaşları 16 ile 18 arasında değişen gençlere bıçak ve palalarla saldırdı.
KENDİLERİNİ TUVALETE KİTLEYEREK KURTULDULAR
4 otobüsle tesislere gelen Adana Demirspor taraftarları içeride gördükleri, Akhisar deplasmanından dönen Kayserispor taraftarlarına saldırdı. Ortalığın karıştığı kavgada Kayserispor taraftarlarını linç eden Adana Demirspor taraftarlarının 4 kişiyi de bıçakladığı iddia edildi. Bu sırada bazı Kayserispor taraftarları kendilerini tuvalete kilitleyerek kurtardı.
Kaynak: haberinburada
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