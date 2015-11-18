DENZEL WASHİNGTON'A BÜYÜK ÖDÜL
Ünlü aktör Denzel Washington'a Altın Küre ödüllerinde Cecil B. DeMille Ödülü'nün verileceği açıklandı.
Cecil B. DeMille Ödülü sinemaya katkı sağlamış, uzun süredir sinema dünyasının içinde olan kişilere veriliyor. Ödül daha önce Harrison Ford, Warren Beatty, Robert De Niro ve Jodie Foster gibi isimlere verilmişti.
2 kez Oscar heykelciğini kucaklayan Wahington ayrıca yedi kez Altın Küre'ye aday gösterilmiş, iki kere de bu ödülü almaya hak kazanmıştı.
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