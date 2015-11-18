O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

denzel washington'a büyük ödül

DENZEL WASHİNGTON'A BÜYÜK ÖDÜL

Ünlü aktör Denzel Washington'a Altın Küre ödüllerinde Cecil B. DeMille Ödülü'nün verileceği açıklandı.

Tarih : 18 Kasım 2015, 09:29
Puan Ver : Denzel Washington'a Büyük Ödül(9/10)7


Cecil B. DeMille Ödülü sinemaya katkı sağlamış, uzun süredir sinema dünyasının içinde olan kişilere veriliyor. Ödül daha önce Harrison Ford, Warren Beatty, Robert De Niro ve Jodie Foster gibi isimlere verilmişti.



2 kez Oscar heykelciğini kucaklayan Wahington ayrıca yedi kez Altın Küre'ye aday gösterilmiş, iki kere de bu ödülü almaya hak kazanmıştı.








Etiketler: Denzel  Washington  A  Büyük  Ödül    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER