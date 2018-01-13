DENYS BOYKO BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.
Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi.
TATİLE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ
DHA'nın 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.2016 kış transfer döneminde yılında Dnipro'dan 3.3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Boyko, Malaga'ya kiralanmış, geçen sezon başında ise Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmüştü. Beşiktaş'ta sadece 5 maçta forma giyen Boyko, 7 gol yedi.
Kaynak: haberinburada
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