

Denizli'nin özellikle Çameli İlçesi'nde dün başlayan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Mayıs ayında kar yağması bölgede yaşayan vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Kar kalınlığı 1 santimetreye kadar ulaştı. Çameli İlçesi'nin yüksek kesimleri olan Kınıkyeri Mahallesi, Gürsu Yaylacık Dağı ve Akdağ zirvelerinde gece kar yağdı. Bu bölgelerde hava sıcaklığı ise '0' dereceye kadar düştü. Gündüz ise yağış sonrası oluşan beyaz örtü çözülmeye başladı.







Meteoroloji yetkilileri, Denizli kent merkezinde yağışlı hava aralıklı olarak Cuma gününe kadar süreceğini belirtti. Hava sıcaklığının en yüksek 20, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Kar yağışı ise beklenmiyor.