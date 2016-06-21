DENİZLİ'DEKİ TRAFİK KAZASI
Honaz ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Nadir Oğuz Aybay ile eşi toprağa verildi.
Nadir Oğuz Aybay ile eşi Cemile Aybay'ın cenazesi, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Merkezefendi ilçesindeki evlerine getirildi.
Helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye götürülen Aybay çiftinin cenazeleri, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine çiftinin yakınları, iş arkadaşlarının yanı sıra MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve partililer katıldı.
Honaz ilçesi Denizli-Afyonkarahisar karayolunda refüjü aşıp karşı şeride geçen Halis İ. idaresindeki 20 BR 083 plakalı kamyonet, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Nadir Oğuz Aybay'ın kullandığı 20 AYB 01 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada Aybay ile otomobilde bulunan eşi Cemile Aybay olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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