DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde kimi evleri su bastı. Yollardaki çökmelerden dolayı araçlar zarar gördü.Bakırlı, Eskihisar ve Dokuzkavaklar bölgelerindeki alt geçitlerde mahsur kalan vatandaşların araçları, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Su basan evlerde itfaiye görevlileri tahliye çalışması yaptı. Çöken yolları trafiğe kapatan polisler ise mahsur kalan araçlarla ilgili tutanak düzenledi.
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