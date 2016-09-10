DENİZLİ'DE POLİS MEMURU TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLDU
Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında il Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı yunus ekiplerinde görevli polis Mahmut Sarıtaş (30) ağır yaralandı.
Ağır yaralı olarak Servergazi Devlet Hastanesinde kaldırılan Sarıtaş, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Sarıtaş'ın cenazesinin, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde saat 14.00'de yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere Manisa'nı Salihli ilçesine gönderileceği öğrenildi.
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