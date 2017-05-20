

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi iki kızı yarım saat arayla farklı adreslerde kaçırmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. Magandaların kaçırmaya çalıştığı kızlardan biri karateci çıkınca iki şüpheli kaçarak kurtulabildi.







İHA'nın haberine göre olay, 14 Mayıs tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde oturan üniversite öğrencisi G.T., sınavları nedeniyle saat 04.00 sularına kadar arkadaşlarıyla ders çalıştı. Dersi biten genç kız, daha sonra eve giderken, yolda iki kişinin saldırısına uğradı. Üniversite öğrencisi kız, karateci olduğu için şahıslardan 24 yaşındaki Oktay K.'yi dövdü, diğer saldırgan Cem K. (24), otomobile saklanarak kurtuldu. Saldırganların elinden kurtulmayı başaran genç kız, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.







kaynak:habertürk