

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden eskort siteleri açarak fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11'i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda 300 bin TL ele geçirilirken, cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu.



Bazı kişilerin eskortla birlikte olmadan para banka hesaplarına para yatırdıkları ve bu parayı da geri alamadıkları iddia edildi. Gözaltına alınan 11'i kadın 21 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 21 kişiden 10'u fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.