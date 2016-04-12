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denizli'de fetö/pdy operasyonu

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünün de arasında olduğu 22 adreste arama yapılıyor.

Tarih : 12 Nisan 2016, 10:50
Puan Ver : Denizli'de Fetö/Pdy Operasyonu(8/10)9


Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kentte bazı projelere usülsüz kredi sağlanarak FETÖ/PDY'ye çıkar sağlandığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile TKDK İl Koordinatörlüğünün de aralarında bulunduğu 22 adreste arama başlattı.



Operasyon kapsamında aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 16'sı kamu görevlisi 19 kişi hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

 








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