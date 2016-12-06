DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 26 GÖZALTI
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 26 öğretmen gözaltına alındı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 26 öğretmen gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
kaynak:sabah
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