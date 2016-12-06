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denizli'de fetö operasyonu: 26 gözaltı

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 26 GÖZALTI

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 26 öğretmen gözaltına alındı.

Tarih : 06 Aralık 2016, 15:41
Puan Ver : Denizli'de Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı(0/10)


Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 26 öğretmen gözaltına alındı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



 



kaynak:sabah








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