DENİZLİ'DE CAN PAZARI! OTOMOBİL GÖLETE UÇTU: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
Denizli'de sürücü aracının hakimiyetini kaybedince gölete uçtu. Araçtan yaralı kurtulan bir kişinin polise haber vermesi sonucu 5 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP GÖLETE UÇTU
Kaza, Denizli-Muğla karayolu üzeri Tavas ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesinde su birikintisine uçtu.
SAĞ KURTULAN KİŞİ HABER VERDİ
Aracın içerisinde yaralı olarak kurtulmayı başaran Muharrem Çineli'nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araç itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun uğraşlar sonucu düştüğü su birikintisinden vinç ile çıkarıldı.
ARAÇTA SIKIŞAN 5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Ardından inceleme yapan ekipler araç içerisinde Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cesetlerine ulaştı.
Kazada ölenlerin cesedi yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
- Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
- Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar