DENİZLİ'DE ADLİYE ARAÇLARINDAKİ FG PLAKALARI SÖKÜLDÜ
Denizli Adliyesine Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca tahsis edilen araçlardaki 'FG' plakaları söküldü.
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Denizli Adliyesine 2013'te tahsis edilen minibüslerdeki "06 FG" plakalarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in adını çağrıştırması dolayısıyla araçlardaki plakalar kaldırıldı.
Minibüslerin plakaları sökülürken, plakasız araçların adliye önünde bekletildiği görüldü.
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