AFAD verilerine göre, saat 16:43'te merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli 4.0 büyüklüğündeki depremle sallandı.

AFAD AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı verilerine göre saat 16:43'te merkezüssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak: haberinburada