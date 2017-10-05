DENİZLİ'DE 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 16:43'te merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli 4.0 büyüklüğündeki depremle sallandı.
AFAD AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Başkanlığı verilerine göre saat 16:43'te merkezüssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
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