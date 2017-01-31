

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.







Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Denizli- Uşak Karayolu İğdir Rampası'nda meydana geldi. Uşak'tan Denizli yönüne giden Rahmi Öztürk'ün kullandığı 20 LD 404 plakalı otomobil ile Uşak yönüne gelen Serdar Özgörmüş yönetimindeki 20 PA 057 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken, her 2 sürücü de otomobilinin içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza eyrine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Öztürk'ün öldüğü belirledi. Diğer sürücü Serdar Özgörmüş ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri Özgörmüş'ü, ambunlansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Denizli-Uşak karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







kaynak:haberler