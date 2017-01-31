Saldırı Hazırlığındaki Terörist Keşif Yaparken Yakalandı
15 Temmuz'un 6 Kişilik Beyin Takımı Açıklandı
Emlak Konut'un 20 Yıl Vadeli Kampanyası Başlıyor!
Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' Çağrısı
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap
Denizli Otomobiller Karşılıklı Çarpıştı: 1 Ölü
Ani Görme Kaybını Önemseyin Yoksa…
Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi
Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme
Demirtaş'ın 142 Yıl Hapsini İsteyen İddianame Kabul Edildi
En Çok Talep Yerli Otomobile!
Gülse Birsel Ve Engin Günaydın'dan Sürpriz Proje
Dişlere Verdiği Zararı Bilseniz Asla Yapmazsınız!
Adebayor'un Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı!
Rusların Yarısı Okulda Başörtüsüne Olumlu Bakıyor
Yüzde 100 Yerli Füze Savunma Sistemi Borada Sona Gelindi
Otoyol Projesinin Çed Toplantısında Gerginlik
Çorum Da Süs Havuzları Buz Tuttu
Berna-Gökhan Kavgası Panorama Da Konuşuldu
Reina Saldırısıyla İlgili 14 Şüphelinin Tutuklanması ...

denizli otomobiller karşılıklı çarpıştı: 1 ölü

DENİZLİ OTOMOBİLLER KARŞILIKLI ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

Otomobiller karşılıklı çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıDENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 17:17
Puan Ver : Denizli Otomobiller Karşılıklı Çarpıştı: 1 Ölü(8/10)6


DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.



Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Denizli- Uşak Karayolu İğdir Rampası'nda meydana geldi. Uşak'tan Denizli yönüne giden Rahmi Öztürk'ün kullandığı 20 LD 404 plakalı otomobil ile Uşak yönüne gelen Serdar Özgörmüş yönetimindeki 20 PA 057 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken, her 2 sürücü de otomobilinin içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza eyrine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Öztürk'ün öldüğü belirledi. Diğer sürücü Serdar Özgörmüş ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri Özgörmüş'ü, ambunlansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Denizli-Uşak karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Denizli  Otomobiller  Karşılıklı  Çarpıştı  1  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER