Denizli D Tipi Cezaevi'nin üç ayrı noktasında isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi.Koğuşların zamanında tahliye edilmesiyle ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.



Denizli D Tipi Cezaevi'nin üç ayrı noktasında isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi.Koğuşların zamanında tahliye edilmesiyle ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.







Denizli'de D Tipi Kocabaş Cezaevi'nde yer sıkıntısı nedeniyle yerlerde yattığı ileri sürülen tutuklu ve hükümlüler, yatakları ateşe vererek isyan çıkardı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, koğuşların zamanında tahliye edilmesiyle ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.



Denizli D Tipi Cezaevi'nin üç ayrı noktasında dün saat 23.00 sıralarında, isyan çıkaran mahkumla, yatakları ateşe verdi. Cezaevine 20 ambulans ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, koğuşlardaki mahkumlar tahliye edildi. Koğuşların zamanında tahliyesi ile ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.