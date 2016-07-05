

Denizli'nin Honaz İlçesi'ndeki bir hemzemin geçitte, yolcu treninin hafif ticari araca çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi'ndeki Gedik Hemzemin geçidinde meydana geldi.







Çambaşı Mahallesi'nde akraba ve kabir ziyareti gerçekleştiren bir mermer fabrikasında işçi 42 yaşındaki Mustafa Aysan, daha sonra ailesiyle birlikte Kaklık Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı.







Evine 1 kilometre kala Mustafa Aysan'ın kullandığı 20 DH 371 plakalı hafif ticari araca, bariyersiz hemzemin geçitte, Eskişehir- Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı. Tren, hafif ticari aracı yüzlerce metre sürükledi. Kazada sürücü Mustafa Aysan, ev hanımı eşi Kezban Aysan (43) ve oğulları Ali Aysan (16) ile Muhiddin Aysan (17) araçta kanlar içinde kaldı.