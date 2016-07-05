O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

denizli hemzemin geçitte kaza: 4 ölü

DENİZLİ HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 4 ÖLÜ

Denizli'nin Honaz İlçesi'ndeki bir hemzemin geçitte, yolcu treninin hafif ticari araca çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 05 Temmuz 2016, 21:21
Puan Ver : Denizli Hemzemin Geçitte Kaza: 4 Ölü(10/10)12


Denizli'nin Honaz İlçesi'ndeki bir hemzemin geçitte, yolcu treninin hafif ticari araca çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi'ndeki Gedik Hemzemin geçidinde meydana geldi.



Çambaşı Mahallesi'nde akraba ve kabir ziyareti gerçekleştiren bir mermer fabrikasında işçi 42 yaşındaki Mustafa Aysan, daha sonra ailesiyle birlikte Kaklık Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı.



Evine 1 kilometre kala Mustafa Aysan'ın kullandığı 20 DH 371 plakalı hafif ticari araca, bariyersiz hemzemin geçitte, Eskişehir- Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı. Tren, hafif ticari aracı yüzlerce metre sürükledi. Kazada sürücü Mustafa Aysan, ev hanımı eşi Kezban Aysan (43) ve oğulları Ali Aysan (16) ile Muhiddin Aysan (17) araçta kanlar içinde kaldı.








Etiketler: Denizli  Hemzemin  Geçitte  Kaza  4  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER