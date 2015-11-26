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DENİZLİ, 23 YIL SONRA YENİDEN GALATASARAY'DA


DENİZLİ, 23 YIL SONRA YENİDEN GALATASARAY'DA
Tarih : 26 Kasım 2015, 17:34
Puan Ver : Denizli, 23 Yıl Sonra Yeniden Galatasaray'da(6/10)5


Mustafa Denizli, kendisini resmi olarak Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray için yeni bir sayfa" derken, Mustafa Denizli, Sneijder'in Antalyaspor ve Atletico Madrid maçlarından sonra yaptığı açıklamalarla ilgili olarak "Benim için dün söylenenlerden ziyade yarın ve yarından sonra söylenecekler daha önemlidir" dedi.








Etiketler: Denizli  23  Yıl  Sonra  Yeniden  Galatasaray  Da    haber

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