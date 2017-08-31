Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!
Son Dakiak! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Tillerson İle Vize Krizini Görüştü
Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı

DENİZLERDE AV YASAĞI BU GECE BİTİYOR


Denizlerde Av Yasağı Bu Gece Bitiyor
Tarih : 31 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Denizlerde Av Yasağı Bu Gece Bitiyor(9/10)5

Su ürünleri üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 tona gerilediğini ve üretimdeki düşüşün bu sezon telafi edilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin su ürünleri üretimi konusundaki potansiyeline işaret etti.

"AÇIK DENİZ BALIKÇILIĞI TEŞVİK EDİLMELİ"

Bayraktar, Türkiye'deki su ürünleri avcılığının kıyı balıkçılığına dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeterli altyapı oluşturulmalı, açık deniz balıkçılığı teşvik edilmeli, kıyı sularımızdaki av baskısı hafifletilmelidir. Sektörde üretim değeri, 3 milyar 239 milyon lirası yetiştiricilik ürünleri, 1 milyar 115 milyon lirası deniz avcılığı ürünleri, 117 milyon lirası iç su ürünleri olmak üzere 4 milyar 471 milyon lirayı buluyor. Üretim değeri 4,5 milyar liraya yaklaşan su ürünleri sektörü, potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanır, açık deniz balıkçılığına ağırlık verilirse, ülkemize çok daha büyük katkı sağlayabilir."

"AV YASAKLARINA TİTİZLİKLE UYULMALI"

Sürdürülebilir avcılığın sağlanmasının sektörün geleceği açısından önemine dikkati çeken Bayraktar, bu kapsamda stokların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Balıkçıların av yasaklarına titizlikle uymasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri avcılığı konusunda yaptığı denetim çalışmaları ve avlanma zaman ve yer yasakları, avlanacak balık boylarıyla ilgili uygulanan standartlar sektör için faydalıdır. Bakanlık, 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerini kendi isteğiyle avcılıktan çıkaranları desteklemektedir. 10 metre ile 46 metre ve üzeri gemiler için 10 bin ila 45 bin lira arasında verilen destekle balıkçı gemilerinin avcılıktan çıkması kıyılarımızdaki av baskısı azalmaktadır. Bu uygulama balık stokların korunmasına katkı sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kişi başı su ürünleri tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğunu belirten Bayraktar, söz konusu oranın artırılması için tedbirlerin alınmasını önerdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Denizlerde  Av  Yasağı  Bu  Gece  Bitiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER