İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, Karadeniz'e atık boşaltan gemiyi görünce durumu Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Kule de ilgili birimlerle temasa geçti ve gemiyle ilgili yasal işlem başlatıldı



Pilotların iniş ya da kalkış yaparken denizlere atık bırakan gemilerle ilgili yaptıkları ihbarlara dün bir yenisi eklendi. Dün sabah Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağının pilotu, Kuzey Karadeniz Sahili'nin yaklaşık 5 kilometre doğusundaki bölgede bir geminin sintinesini boşaltarak denizi kirlettiğini tespit etti. Pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek deniz kirliliğine neden olan gemiyi rapor ettirdi. Pilotun verdiği bilgilerinin, ilgili birimlere iletilmesi üzerine de gemiyle ilgili çalışma başlatıldı.