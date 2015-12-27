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denizi kirleten gemiyi, pilot ihbar etti

DENİZİ KİRLETEN GEMİYİ, PİLOT İHBAR ETTİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın pilotu, Karadeniz'e atık boşaltan gemiyi görünce durumu Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Kule de ilgili birimlerle temasa geçti ve gemiyle ilgili yasal işlem başlatıldı

Tarih : 27 Aralık 2015, 16:41
Puan Ver : Denizi Kirleten Gemiyi, Pilot İhbar Etti(7/10)6


Pilotların iniş ya da kalkış yaparken denizlere atık bırakan gemilerle ilgili yaptıkları ihbarlara dün bir yenisi eklendi. Dün sabah Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağının pilotu, Kuzey Karadeniz Sahili'nin yaklaşık 5 kilometre doğusundaki bölgede bir geminin sintinesini boşaltarak denizi kirlettiğini tespit etti. Pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek deniz kirliliğine neden olan gemiyi rapor ettirdi. Pilotun verdiği bilgilerinin, ilgili birimlere iletilmesi üzerine de gemiyle ilgili çalışma başlatıldı.








Etiketler: Denizi  Kirleten  Gemiyi  Pilot  İhbar  Etti    haber

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