

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mendirekte bulunan kayaların üzerinde bulunan bir genç ayağı kayınca denize düştü. Onlarca vatandaşın gözü önünde meydana gelen olayda denize düşen Özgür Özkan (28) imdat sesleri ile suda çırpınmaya başladı.



Olayı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Zodyak bot ile olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri denize düşen Özgür Özkan'ı sudan çıkardı. Özkan, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.







kaynak:milliyet