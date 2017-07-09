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Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu

DENİZE DÖKÜLEN SUNTALARIN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Bursa'nın en güzel sahillerinden Gemlik Gemsaz sahiline vuran suntaların bir gemiden döküldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu(7/10)3

Bursa Gemlik sahilinde görüntü kirliliğine neden olan kaynağı belirsiz suntaların Moldova bayraklı bir gemiden denize döküldüğü ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR DENİZİN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Gemsaz sahiline vuran ve nereden geldiği belli olmayan binlerce ton sunta 2 kilometrelik şeridi kapatmıştı. Bir anda 2 kilometrelik sahilin tümünü kaplayan suntalar sebebiyle vatandaşlar denizin üzerinde gezdi. Suntaların NS Spirit isimli Moldova bayraklı gemiden denize döküldüğü öğrenildi.SAHİLİ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Konu Gemlik Liman Başkanlığı ve Bursa Sahiller Daire Başkanlığı tarafından takip ediliyor. Gerekli inceleme ve araştırmalar başlatıldı. Temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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