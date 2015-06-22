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denizden dönen gençler kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

DENİZDEN DÖNEN GENÇLER KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafta sonu denize girdikten sonra evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü. İki kişi de yaralandı.

Tarih : 22 Haziran 2015, 11:22
Puan Ver : Denizden Dönen Gençler Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı(5/10)3


Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafta sonu denize girdikten sonra evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü. İki kişi de yaralandı.








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