DENİZDEN DÖNEN GENÇLER KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafta sonu denize girdikten sonra evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü. İki kişi de yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafta sonu denize girdikten sonra evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü. İki kişi de yaralandı.
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