

Havuz ve deniz sezonunun açılmasıyla kulak enfeksiyonlarının görülme sıklığı da arttı. Uzmanlar 9 günlük bayram tatili sırasında deniz ve havuza girmeyi planlayanlara kulak enfeksiyonlarına dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor. Havuz ve denize sık girilen, su sporları ve dalışla uğraşılan yaz mevsimi boyunca dış kulak yolunda gelişen nemli ortam, enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.







Dış kulak yolunun parmakla, havluyla veya kulak çubuklarıyla zedelenmesi de enfeksiyona yakalanma ihtimalini artırıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özmen Öztürk, havuz ve deniz kaynaklı kulak enfeksiyonlarını anlattı:







KULAK TIKANMASI NEDEN GÖRÜLÜR?







Dış kulak yolunu koruyucu bir görevi olan kulak salgısının bazı kişilerde kıvamlı olması, miktarının artması veya dış kulak yolunun yapısal olarak dar olması, kulak yolunda 'tıkaç' tarzında birikime ve tıkanıklığa neden olur.







DIŞ KULAK YOLUNDA ENFEKSİYON NASIL GELİŞİR?







Dış kulak yolu, yapısı itibariyle nemi saklamaya vücudun diğer yerlerine göre daha elverişlidir. Eğer kişi sürekli suyla temas halindeyse dış kulak yolunda biriken kulak kiri ve deri döküntüleri nemi bir sünger gibi çeker. Nemli ortam derinin koruyucu asit-kalkan tabakasını bozarak dış kulak yolu derisini enfeksiyon için uygun bir ortam haline getirir. Ayrıca, su ile temas sonrasında bir sünger gibi şişen serümenin kanal içine doğru itilmesi, nemli ve soyulma olan dış kulak yolunun parmakla, havluyla veya kulak çubuklarıyla zedelenmesi de enfeksiyona yakalanma ihtimalini arttırmaktadır.







KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR?







Dış kulak yolu hastalıkları, su sporları ile ilgilenenlerde ve yüzücülerde sık görülmektedir. Zaten, bu hastalığın diğer ismi de "yüzücü kulağı"dır. Havuzların temizliğinin yeterince yapılmaması ve kapasitenin üzerinde insanın havuza girmesi, enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır. Bunun yanında, işitme cihazı kullanan kişilerde, uzun süreli antibiyotik ve kortizon kullanan hastalarda, diyabetli hastalarda ve vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda dış kulak yolu enfeksiyonları sıklıkla görülmektedir. Egzema ve dermatitin dış kulak yolu derisini de tutulabileceği unutulmamalıdır. Bu hastalarda dış kulak yolunda kaşıntı oluşur. Dış kulak yolunun özellikle sivri cisimlerle kaşınması ve bilinçsiz temizleme hareketleri dış kulak yolu derisine zarar verir ve enfeksiyonlar için uygun ortam hazırlar.







TANI NASIL KONUR?







Başlangıçta sadece kulak kaşıntısı ve kulakta dolgunluk hissi varken, giderek şiddetlenen bir ağrı başlar. Hasta, üzerine yatmakla ve kulak kepçesine dokunmakla şiddetli kulak ağrısının oluştuğunu belirtir. Muayenede başlangıçta kulak derisinin nemli olduğu görülürken, ilerleyen safhalarda kulak akıntısı gelişir. Dış kulak yolu derisi başlangıçta kızarık ve ödemli iken, ilerleyen safhalarda kanal tamamen kapanır. Dış kulak yolu enfeksiyonlarının tekrarlaması ve dış kulak yolunda nemli ortamın devam etmesi, otomikozaya (dış kulak yolu mantarı) da yol açabilir.







TEDAVİ YÖNTEMLERİ NEDİR?







Dış kulak yolu, kulak kiri ve iltihabi kalıntılardan temizlendikten sonra bakteriler göz önüne alınarak dış kulak yolu enfeksiyonu tedavisine başlanır. Başlangıçta kortizonlu ve antibiyotikli kulak damlaları veya dış kulak yolunun asiditesini arttırabilecek kulak damlaları kullanılır. Dış kulak yolu ödeminin damla uygulamasını zorlaştırdığı durumlarda, damlanın emilmesi ve kanalın içine yönlendirilebilmesi için dış kulak yoluna fitil tampon yerleştirilebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda veya ilerleyen durumlarda ise ağızdan antibiyotiklere geçilir.







KULAK HASTALIKLARINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?







Özellikle yaz mevsimi gelmeden ya da tatile çıkılmadan önce kulak kiri biriktirme eğilimi olanların Kulak Burun Boğaz hekimine başvurması önerilir. Serümen (kulak kiri) küretle veya aspiratör kullanılarak temizlenir. Dış kulak yolu egzeması olan hastaların tedavilerini düzenlenmesi gerekmektedir. Hastanın özellikle suyla temas sonrası kulağıyla oynamaması ve kulağını kaşımaması lazımdır. Kulak kaşımak deriye zarar verebilir. Kontamine olan parmak, hastalığın daha da yayılmasına neden olabilir. Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için hastaya kulak kanalını kuru tutması önerilir. Eğer dış kulak yolu enfeksiyonu çok sık oluyorsa, vazelinli pamuk veya silikonlu tıkaçla kulağın sudan korunması sağlanır. Egzeması olan hastaların ise saç ve vücut temizliği için asidik pH'da sabun kullanmaları uygundur. Asetik asit ağırlıklı koruyucu kulak damlaları da aralıklı olarak kullanılabilir.