Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

DENİZDE KAYBOLAN ÜNLÜ JOKEYİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU


Denizde Kaybolan Ünlü Jokeyin Cansız Bedeni Bulundu
Tarih : 09 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Denizde Kaybolan Ünlü Jokeyin Cansız Bedeni Bulundu(9/10)5

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyü Ketendere sahilinde denizde boğulan Türkiye Jokey Kulubü jokeyi Ediz Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, sabah saatlerinde Arslan'ın cansız bedeni sahil güvenlik ekibi ve dalgıçlar tarafından bulundu.Mudanya'nın Yalıçiftlik köyü Ketendere sahilinde dün saat 19.00 sıralarında 4 arkadaşıyla denize giren ünlü jokey Ediz Arslan (24), yoğun dalgalar ve fırtına sebebiyle denizde kayboldu. Arslan'ın kaybolduğu gören arkadaşları hemen sahil güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdiler. Dalgıçların gece arama çalışmalarından sonuç elde edilemeyince, aramalar sabaha bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Degak 11 timi ile dalgıçların yaptığı çalışmayla Ediz Arslan'ın cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarını yakından izleyen ailesi ve yakınları ise acı haberle yıkıldı. Türkiye Jokey Kulübü'nün sevilen jokeyinin çok sayıda birinciliği bulunuyordu.(Serkan Akkuş/İHA)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Denizde  Kaybolan  Ünlü  Jokeyin  Cansız  Bedeni  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER