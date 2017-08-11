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DENİZDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİNE 3 GÜN SONRA ULAŞILDI


Denizde Kaybolan Gencin Cesedine 3 Gün Sonra Ulaşıldı
Tarih : 11 Ağustos 2017, 08:50
Puan Ver : Denizde Kaybolan Gencin Cesedine 3 Gün Sonra Ulaşıldı(8/10)4

Zonguldak'ta kuzeni ile girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Şahin Ölmez'in cesedine aramaların üçüncü gününde ulaşıldı.

DEV DALGALARA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Kars'ta yaşayan 17 yaşındaki Şahin Ölmez, inşaatta çalışmak üzere geldiği Zonguldak'ta 3 gün önce yakınları ile birlikte sahile gitti. Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde kendisi ile aynı yaşta olan kuzeni Fırat Altun ile birlikte dev dalgalara rağmen denize giren Ölmez, denizde çırpınmaya başladı. Yüzme bilmeyen genç, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. CESEDİ 72 SAAT SONRA BULUNDU

AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyesi dalgıç ekipleri ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik botuyla süren arama çalışmaları neticesinde Şahin Ölmez'in cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı. Sahil Güvenlik botu ile Zonguldak Limanı'na getirilen gencin cesedi, halat yardımıyla ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Bu sırada dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Güçlükle kıyıya çıkartılan gencin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları fenalık geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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