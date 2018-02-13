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Denizcilerin En Elitleri Sahada! Afrin'de SAT, SAS ve Timsahlar da Görev Yapıyor

DENİZCİLERİN EN ELİTLERİ SAHADA! AFRİN'DE SAT, SAS VE TİMSAHLAR DA GÖREV YAPIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın elit birlikleri olan SAT ve SAS timleri Afrin'e gönderildi. Bölgede "Timsahlar" olarak bilinen iki tabur deniz piyadesi de görev yapıyor.

Tarih : 13 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Denizcilerin En Elitleri Sahada! Afrin'de Sat, Sas Ve Timsahlar Da Görev Yapıyor(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri'in terörist gruplara yönelik sınır ötesi Zeytindalı Harekâtı başarıyla devam ederken, bölgeye Deniz KuvvetleriKomutanlığı'nın en elit birlikleri olan SAT ve SAS timleri de gönderildi. Bölgede "Timsahlar" olarak bilinen iki tabur deniz piyadesi de görev yapıyor.

HER YERDELER

Daha önce El Bab ve Cerablus'ta da etkili olan SAT ve SAS komandoları Zeytindalı Harekâtı'nda da görev aldı. Afrin'e doğru devam eden harekâtta özellikle yerleşim yerleri ve yollara tuzaklanmış el yapımı ve diğer tür patlayıcıları tespit ve imha konusunda uzman olan SAS timleri, her türlü şartta özel operasyon yapabilen SAT timleri en riskli noktalarda Özel Kuvvetler timleriyle birlikte önemli operasyonlar yapıyor.

TİMSAHLAR DA ORADA

Harekâtta Deniz Kuvvetleri'nin "Timsahlar" olarak adlandırılan deniz piyadeleri de var. Terörle mücadelede etkin görev alan iki taburdan oluşan deniz piyadeleri harekâtın her safhasında çeşitli noktalardaki operasyonları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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