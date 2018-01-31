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Denizbank Hisselerinde Yükseliş Sürüyor

DENİZBANK HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

DenizBank payları, satış haberinin ardından yükselişini sürdürüyor.

Tarih : 31 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Denizbank Hisselerinde Yükseliş Sürüyor(9/10)5

DenizBank payları, satış haberinin ardından yükselişini sürdürüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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