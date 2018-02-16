Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından sonra Almanya'da açıklamada bulundu. Yıldırım, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZ GELİŞTİRECEK ADIMLARI KARŞILIKLI ATACAĞIZ"

Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." dedi.

MERKEL: SERBEST BIRAKILMASINDAN MEMNUNUM



Gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması sonrası açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Deniz Yücel serbest kaldığı için memnunum" dedi.

Merkel, Türkiye'de cezaevinde olan diğer Almanların da serbest bırakılmasını umduğunu söyledi.

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: HERKESİN ÇABA HARCADIĞI BİR KONUYDU

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi konusunda herkesin çaba harcadığını söyledi.

Bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatan Demmer, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu." dedi.

"TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda geçen haftalarda yoğun çabaları olduğuna hatırlatarak, Yücel'in serbest bırakılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

"Türk adaletine teşekkür ederiz." diyen Breul, bu konuda henüz ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için daha fazla açıklama yapamayacağını kaydetti.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI : MAHKEMENİN KARARINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi yönündeki mahkeme kararından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gabriel, Münih'te yaptığı açıklamada, son dönemde Türk hükümetiyle özellikle de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok sayıda görüşme yaptığını ve böylelikle güven inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

GAZETECİ DENİZ YÜCEL BUGÜN SERBEST BIRAKILDI

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Örgüt propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddialarıyla 4 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İddianameyi kabul eden 33 Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel'in tensiple tahliyesine karar verdi.

BAŞBAKAN'IN MERKEL İLE GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye - Almanya ilişkilerinde tırmanan gerilimin önemli bir maddesini oluşturan Yücel'in tutukluluğu Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde de gündeme gelmişti.

Merkel, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Yücel'in serbest bırakılması konusunda beklentilerini dile getirmişti. Aynı basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım da "Gerek Deniz Yücel davası gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor. Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada