DENİZ YÜCEL CEZAEVİNDE EVLENDİ
PKK propagandası yaptığı için Türkiye'de tutuklanan ve Merkel'in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi'nde evlendi.
PKK propagandası yaptığı için Türkiye'de tutuklanan ve Merkel'in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi'nde evlendi. Gazetecilik faaliyeti altında sık sık Kandil'e çıkan ve neredeyse görüşmediği terörist kalmayan Yücel'in FETÖ'cülerle de oldukça samimi olduğu ortaya çıkmıştı.Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar