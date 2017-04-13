Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

deniz yücel cezaevinde evlendi

DENİZ YÜCEL CEZAEVİNDE EVLENDİ

PKK propagandası yaptığı için Türkiye'de tutuklanan ve Merkel'in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi'nde evlendi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 11:05
Puan Ver : Deniz Yücel Cezaevinde Evlendi(10/10)8


PKK propagandası yaptığı için Türkiye'de tutuklanan ve Merkel'in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi'nde evlendi. Gazetecilik faaliyeti altında sık sık Kandil'e çıkan ve neredeyse görüşmediği terörist kalmayan Yücel'in FETÖ'cülerle de oldukça samimi olduğu ortaya çıkmıştı.Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Deniz  Yücel  Cezaevinde  Evlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER