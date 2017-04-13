PKK propagandası yaptığı için Türkiye'de tutuklanan ve Merkel'in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi'nde evlendi.



PKK propagandası yaptığı için Türkiye'de tutuklanan ve Merkel'in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi'nde evlendi. Gazetecilik faaliyeti altında sık sık Kandil'e çıkan ve neredeyse görüşmediği terörist kalmayan Yücel'in FETÖ'cülerle de oldukça samimi olduğu ortaya çıkmıştı.Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.







kaynak:sabah