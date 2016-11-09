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deniz ulaşımına fırtına engeli

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak seferler iptal edildi

Tarih : 09 Kasım 2016, 11:48
Puan Ver : Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli(5/10)7


Kuzey Ege'de etkili olan ve zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada ile Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Gökçeada ve Bozcaada'ya dün de sefer yapılamamıştı.



Hava koşullarının normale dönmesinin ardından 2 gündür yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada seferlerine yeniden başlanacak. Diğer hatlarda ise ulaşım normal şekilde sürüyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Deniz  Ulaşımına  Fırtına  Engeli    haber

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