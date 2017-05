Deniz Seki'nin sevgilisi Faruk Salman'ın, her hafta ünlü şarkıcıyı ziyaret ettiği öğrenildi.



Çocukluk aşkı Deniz Seki'ye 25 yıl sonra kavuşan Faruk Salman'ın, her hafta Deniz Seki'yi ziyaret ettiği öğrenildi.



126 haftadır her pazartesi aksatmadan nişanlısını ziyaret için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gittiği öğrenildi.







‘İMKÂN OLSA HER GÜN GELİRİM'







Önceki gün yine cezaevine giden ve şıklığıyla dikkat çeken Faruk Salman, “İmkân olsa her gün ziyarete gelirim” diye konuştu.







