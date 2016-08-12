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deniz seki'ye erken tahliye umudu

DENİZ SEKİ'YE ERKEN TAHLİYE UMUDU

İnfaz yasasının değiştirilmesi gündeme gelince Deniz Seki'ye de erken tahliye umudu doğdu. Sanatçının avukatı, “Söz konusu yasa yürürlüğe girerse cezaevinden çıkma ihtimali doğar” dedi.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 13:13
Puan Ver : Deniz Seki'ye Erken Tahliye Umudu(0/10)


15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinin doluluk oranının artması nedeniyle af çıkarılması ve bu amaçla infaz yasasının değiştirilmesi için hazırlıklara başlandı. Yeni bir Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanması ile cezaevlerindeki hükümlülerin cezalarından 5 yıl düşülmesi öngörülüyor.



Yapılması planlanan düzenlemeye göre af, 1 Ocak 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için geçerli olacak. Bu gelişme halen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan Deniz Seki için de erken tahliye yolunda umut ışığı yaktı. Seki'nin avukatı Naim Karakaya, konuyla ilgili şunları söyledi: “Henüz bir şey söylemek için erken ama söz konusu yasa yürürlüğe girerse Deniz Hanım'ın dışarı çıkma ihtimali doğar.”








Etiketler: Deniz  Seki  Ye  Erken  Tahliye  Umudu    haber

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