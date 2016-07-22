

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki, o yargılamada görev alan bazı hakim ve savcıların görevden alınması, bazılarının da aranıyor olması nedeniyle Instagram’da sert bir paylaşımda bulundu.



İşte Serkan Seki'nin isyanı:







“Deniz Seki’nin soruşturma savcısı Bilal Bayraktar. Hükmü veren hakimler Osman Kaya, Eşref Aksu. Duruşma savcısı Salim Duran. Lehe temyizi geri çeken Sadrettin Sarıkaya gözaltında! AİHM’in ihlal kararı vermesine neden olanlar da bunlar! Ömrümüzden 8 sene çalanlar da bunlar! İlahi adalette zaman aşımı yoktur!”



Bilal Bayraktar, Salim Duran ve Saadettin Sarıkaya daha önce HSYK tarafından görevden alınmıştı. Hakimler Osman Kaya ve Eşref Aksu ise darbe girişimi nedeniyle aranıyor.