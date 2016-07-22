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Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki'den ilahi adalet çıkışı

DENİZ SEKİ'NİN KARDEŞİ SERKAN SEKİ'DEN İLAHİ ADALET ÇIKIŞI

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki Instagram'da sert bir paylaşımda bulundu

Tarih : 22 Temmuz 2016, 11:15
Puan Ver : Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki'den İlahi Adalet Çıkışı(7/10)6


Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki, o yargılamada görev alan bazı hakim ve savcıların görevden alınması, bazılarının da aranıyor olması nedeniyle Instagram’da sert bir paylaşımda bulundu.



İşte Serkan Seki'nin isyanı:



 “Deniz Seki’nin soruşturma savcısı Bilal Bayraktar. Hükmü veren hakimler Osman Kaya, Eşref Aksu. Duruşma savcısı Salim Duran. Lehe temyizi geri çeken Sadrettin Sarıkaya gözaltında! AİHM’in ihlal kararı vermesine neden olanlar da bunlar! Ömrümüzden 8 sene çalanlar da bunlar! İlahi adalette zaman aşımı yoktur!”



Bilal Bayraktar, Salim Duran ve Saadettin Sarıkaya daha önce HSYK tarafından görevden alınmıştı. Hakimler Osman Kaya ve Eşref Aksu ise darbe girişimi nedeniyle aranıyor.







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