DENİZ SEKİ'NİN İCRA BORÇLARINI KAPATTI!
Kasım 2014'ten bu yana Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde bulunan Deniz Seki, 5 Haziran Pazartesi günü özgürlüğüne kavuşacak.
Kasım 2014'ten bu yana Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde bulunan Deniz Seki, 5 Haziran Pazartesi günü özgürlüğüne kavuşacak. Kesinleşen cezasının 3,5 yılını hapiste geçiren ünlü şarkıcının bu sevincine icra borcu gölge düşürmüştü. Ancak Seki, cezaevinden çıkmasına 5 gün kala kardeşi Serkan Seki'den müjdeli haber aldı.
Mahkeme kayıtlarına göre; 30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan Deniz Seki'nin, 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.
kaynak:milliyet
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