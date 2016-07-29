

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Deniz Seki, cezaevinden başarısız sonuçlanan darbe girişimine lanet okudu. Şarkıcı mektubunda “Ellerimizde daha önce odalarımızda gazetelerden kestiğimiz bayraklarımızla koğuşumuzun içinde biz de darbeye karşı omuz omuzaydık. Tüm milletimize büyük geçmiş olsun. Hep beraber omuz omuza bugünleri de elbet atlatacağız” ifadelerini kullandı.







İşte Deniz Seki'nin mektubu:



“O gece milletimizin demokrasiye olan inancı hepimizi hüngür hüngür ağlattı. Ellerimizde daha önce odalarımızda gazetelerden kestiğimiz bayraklarımızla koğuşumuzun içinde biz de darbeye karşı omuz omuzaydık.Hepimiz çok çaresiz ve bu daracık alanda son derece endişeliydik. Ailelerimizde ulaşamamak bizi perişan etti fakat zaten bu imkansızdı, çünkü biz mahkumduk. Televizyon yayınlarımız gitti, elektriklerimiz kesildi.







Dışarıdaki gürültü ambulans sesleri, F16 ların üzerimizden bomba tesiriyle geçişi ve çığlıklarımız korkunçtu. Ağıt etkisi yapan sala sesleriyle gözyaşlarımız sel oldu.







Ama küçücük bir radyo o an bir umut oldu hepimize. Çünkü parmaklıkların arasından antenini dikdörtgen gökyüzüne çevirip radyo yayınıyla halkın kenetlendiğini duymak demokrasimize ve seçtiklerine sahip çıkıldığını bilmek, insan olduğumuzu unutmadan din, din, ırk ve siyaset gözetmeksizin omuz omuza olabildiğimize şahit olmak üzüntümüzü bir an hafifletti.



Bir askerin, korumakla yükümlü olduğu insanına ateş açması şuursuzluğunu esefle kınıyor bu hainlere tam yürek olduğumuzun ispatıyla yaşasın demokrasi diyoruz.







Cesur yürekli şehitlerimize Allah'tan rahmet kıymetli ailelerine büyük sabırlar diliyorum. Bu milletin bir mensubu olmaktan o gece bir kez daha gurur duyduk. Tüm milletimize büyük geçmiş olsun. Hep beraber omuz omuza bugünleri de elbet atlatacağız. Bu uğurda emek veren herkese sonsuz teşekkürler.



Selam ve saygılarımla”.