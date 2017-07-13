DENİZ SEKİ'DEN ADRİANA LİMA'YA SIKI SIKIYA SARILDI
Deniz Seki, arkadaşı Metin Hara'yla aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima'yı restoranda görünce yanına gidip sıkı sıkıya sarıldı.
Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı ünlü manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, gittikleri balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı. Birbirlerini gören Lima ve Seki, sıkı sıkıya birbirine sarıldı.
ÇİFTİN YANINA GİDİP, TEBRİK ETTİ
Balık restoranında nişanlısı Faruk Salman ile sohbet edip yemek yiyen Deniz Seki, Adriana Lima ve Metin Hara'nın geldiğini fark edince çiftin yanına gidip mutluluklar diledi. Deniz Seki, Faruk Salman, Lima ve Metin Hara birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Seki ile Adriana Lima'nın sarmaş dolaş olması dikkat çekti.
"YANAKLARINDAN ÖPMEK İSTEDİM"
Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi. Seki daha sonra nişanlısı ile restorandan ayrılırken Lima ve Hara'nın yemeğe devam ettikleri görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar