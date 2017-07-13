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Deniz Seki'den Adriana Lima'ya sıkı sıkıya sarıldı

DENİZ SEKİ'DEN ADRİANA LİMA'YA SIKI SIKIYA SARILDI

Deniz Seki, arkadaşı Metin Hara'yla aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima'yı restoranda görünce yanına gidip sıkı sıkıya sarıldı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Deniz Seki'den Adriana Lima'ya Sıkı Sıkıya Sarıldı(8/10)4

Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı ünlü manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, gittikleri balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı. Birbirlerini gören Lima ve Seki, sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

ÇİFTİN YANINA GİDİP, TEBRİK ETTİ

Balık restoranında nişanlısı Faruk Salman ile sohbet edip yemek yiyen Deniz Seki, Adriana Lima ve Metin Hara'nın geldiğini fark edince çiftin yanına gidip mutluluklar diledi. Deniz Seki, Faruk Salman, Lima ve Metin Hara birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Seki ile Adriana Lima'nın sarmaş dolaş olması dikkat çekti.

"YANAKLARINDAN ÖPMEK İSTEDİM"

Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi. Seki daha sonra nişanlısı ile restorandan ayrılırken Lima ve Hara'nın yemeğe devam ettikleri görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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