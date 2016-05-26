DENİZ SEKİ YENİDEN YARGILANMAYI TALEP ETTİ
Bir buçuk yıldır Bakırköy Kadın Cezaevi'nde hükümlü bulunan Deniz Seki, kendisinin kaleme aldığı bir mektubu İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine göndererek yeniden yargılanma talebinde bulundu.
Mektubunda soruşturmasını yürüten savcı Bilal Bayraktar ve hüküm veren üç hakimden ikisi hakkında soruşturma açılıp açığa alındıklarını ayrıca verilen kararın ne Yargıtay dairesi ne Ceza Genel Kurulu ne de Anayasa Mahkemesinden oybirliğiyle geçmediğini savundu.
HASTALIKLI DÖNEMİN TEK MAĞDURUYUM
Seki, dönemin İstanbul Jandarma Komutanı hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldığının da altını çizdi . Deniz Seki mektubunda: Bu yargının hastalıklı döneminin tek mağduru olarak hala içerdeyim. O dönem yargı tarafından mağdur edilen herkese geç de olsa iade-i itibar yapılmışken bana bu yapılmamıştır. Yargılamamda yapılan bu kadar usulsüzlüğe, hukuksuzluğa rağmen Yargıtay da, Anayasa Mahkemesi de bu hukuksuzluklara maalesef sessiz kalmayı tercih etmiştir" dedi.
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