DENİZ SEKİ TASARLADI DEMET AKALIN SATTI
Demet Akalın, El Bebek Gül Bebek Derneği'nin Nişantaşı City's'te düzenlendiği kermese katıldı. Ünlü şarkıcı, kermeste Deniz Seki tarafından tasarlanan tişörtleri sattı.
Uyuşturucu temin etmek suçundan cezaevinde yatan Deniz Seki'nin, prematüre çocuklar için tasarladığı tişörtlerin tanıtımını Demet Akalın yaptı. Seki'nin el çizimi ve ile şiirinin yer aldığı tişörtler, Nişantaşı City's'teki alışveriş festivalinde satışa çıktı.
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