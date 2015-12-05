

Uyuşturucu temin etmek suçundan cezaevinde yatan Deniz Seki'nin, prematüre çocuklar için tasarladığı tişörtlerin tanıtımını Demet Akalın yaptı. Seki'nin el çizimi ve ile şiirinin yer aldığı tişörtler, Nişantaşı City's'teki alışveriş festivalinde satışa çıktı.



