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deniz seki tasarladı demet akalın sattı

DENİZ SEKİ TASARLADI DEMET AKALIN SATTI

Demet Akalın, El Bebek Gül Bebek Derneği'nin Nişantaşı City's'te düzenlendiği kermese katıldı. Ünlü şarkıcı, kermeste Deniz Seki tarafından tasarlanan tişörtleri sattı.

Tarih : 05 Aralık 2015, 09:59
Puan Ver : Deniz Seki Tasarladı Demet Akalın Sattı(9/10)9


Uyuşturucu temin etmek suçundan cezaevinde yatan Deniz Seki'nin, prematüre çocuklar için tasarladığı tişörtlerin tanıtımını Demet Akalın yaptı. Seki'nin el çizimi ve ile şiirinin yer aldığı tişörtler, Nişantaşı City's'teki alışveriş festivalinde satışa çıktı.










Etiketler: Deniz  Seki  Tasarladı  Demet  Akalın  Sattı    haber

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