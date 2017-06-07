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deniz seki tahliye olduktan sonraki ilk 24 saatinde neler yaptı?

DENİZ SEKİ TAHLİYE OLDUKTAN SONRAKİ İLK 24 SAATİNDE NELER YAPTI?

Deniz Seki, 2.5 yıl önce girdiği cezaevinden önceki gün çıktı. HT MAGAZİN, ünlü şarkıcının özgürlüğünün ilk 24 saatinde neler yaptığını derledi...

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Deniz Seki Tahliye Olduktan Sonraki İlk 24 Saatinde Neler Yaptı?(9/10)8


15.40  / Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nin kapısından alkışlar eşliğinde çıktı.





15.55  / Hayranlarının oluşturduğu konvoy nedeniyle güçlükle anayola çıkabildi.




16.30  / Sekizinci katta bulunan 350 metrekare büyüklüğündeki süit'e yerleşti.




17.00  / Odayı elleriyle süsleyen Nükhet Duru, Demet Akalın ve Gülben Ergen, kısa bir sohbetin ardından otelden ayrıldı.




17.30  / Annesi Güler Seki, abisi Serdar Seki, kardeşi Serkan Seki, nişanlısı Faruk Salman ve yeğenleriyle tekrar terar sarılıp hasret giderdi.




18.30  / Dostu Armağan Çağlayan'la hasret giderdi ve astronomik rakamların uçuştuğu TV programı teklifini konuştular.




18.45  / Müzik prodüktörü yakın dostu İskender Paydaş geldi. Seki, içeride yazdığı şarkıları Paydaş'la paylaştı. Yeni albüm hazırlığı için anlaştılar.




20.00 /  2.5 yıldır karavanadan yemek yiyen Seki, sipariş ettiği bonfile, Akdeniz salatası ve ayrandan oluşan ilk özgürlük mönüsünü yedi.



22.30  / Erken uyuma alışkanlığı nedeniyle uyudu.




08.00  / Balkonda 5 dakika boyunca İstanbul'u seyredip ciğerlerine temiz hava çekti.




08.30 /  Demli çay eşliğinde dereotlu omlet, keçi peyniri ve zeytinden oluşan kahvaltı yaptı.




09.00 /  İşleri için dışarı çıkan Faruk Salman otele giriş yaptı. Seki, nişanlısını kapıda karşıladı.




10.00 /  Menajeri Özgür Aras'ın hazırladığı, içinde TV, konser teklifleri ile tatil önerilerinin yer aldığı ‘yapılacaklar' dosyasını inceledi.




11.00  / Televizyon izledi. 2.5 yaşındaki yeğeniyle zaman geçirdi.12.00 Ziyaretçi kabul etmedi. Akşama kadar bu sabah yapacağı basın toplantısına hazırlandı.




12.00 / Ziyaretçi kabul etmedi. Akşama kadar bu sabah yapacağı basın toplantısına hazırlandı.



 



kaynak:habertürk






















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