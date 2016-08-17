

38 bin mahkuma tahliye yolu açan yeni düzenleme Deniz Seki'yi kapsamıyor. Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya, müvekkili hakkında konuştu. Twitter hesabından "KHK, hükümlüler arasında eşitlik ilkesine aykırı gayri adil bir ayırım yaptı. Deniz Seki bu KHK dan istifade edemiyor" diyen Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:











"Deniz Seki'ye “sen çok yükseklere uçmuşsun biraz burnun yere sürtsün” diyerek tutuklamaya sevk eden soruşturma savcısı, mahkumiyet kararına imza atan Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin üç hakimden ikisi, lehine temyizi geri çeken duruşma savcısı, Yargıtay Dairesinde aleyhe oy kullanan her iki üye şu anda açığa alınıp tutuklanırken böyle gözönünde olan ve toplumun bir kesiminin sindirilmesi sonucunu doğuran bir yargılamada hiçbir sorun görmemek ve verilen kararın sadece dosya kapsamına göre verildiği sanılarak bu suç ve hükümlüleri özel olarak kapsam dışı bırakmak adalet duygusunu zedelemiştir. Anılan kararname, sıkışmış hukuk düzeninin gerçek bir mağduru olan ve adalet beklentisi içinde olan Deniz Seki'de hayal kırıklığı oluşturmuştur. Daha adil bir düzenlemenin beklentisi içerisindeyiz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."