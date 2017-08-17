Önceki gün bir bankadan çıkarken görüntülenen Deniz Seki, evlilik sorularına "Kardeşim Serkan'dan sonra ben de evleneceğim" yanıtını verdi.

Şarkıcı Deniz Seki, önceki gün Etiler'de bulunan bir bankadan çıkarken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olup yoğun bir konser programına giren ünlü şarkıcı, bankada yaklaşık bir saat kalarak işlemlerini tamamladı.

KOLYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Çıkışta basın mensuplarını görünce şaşıran şarkıcının boynundaki kolye dikkat çekti. Nişanlısı Faruk Salman ve kendisinin isimlerinden oluşan kolyenin ortasında sonsuzluk işareti de bulunuyor.

EVLENMEK İÇİN KARDEŞİNİ BEKLİYOR

Konser çalışmalarının devam ettiğini ve Harbiye Açıkhava konseri için oldukça heyecanlı olduğunu belirten şarkıcı, evlilik sorularına yine; "Kardeşim Serkan'dan sonra ben de evleneceğim" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: haberinburada