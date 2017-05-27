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deniz seki ile faruk salman ayrıldı iddiası

DENİZ SEKİ İLE FARUK SALMAN AYRILDI İDDİASI

Tahliye için sayılı günleri kalan Deniz Seki ile nişanlısı Faruk Salman'ın ayrıldığı iddia edildi. Hakan Ural, televizyon programında ilişkiyi Salman'ın bitirdiğini söyledi

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:27
Puan Ver : Deniz Seki İle Faruk Salman Ayrıldı İddiası(8/10)8


5 Haziran'da tahliye olacak Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman'ın ayrıldığı iddia edildi. “Aramızda Kalsın” adlı programında Hakan Ural, çiftin aşkının bittiğini öne sürdü. İlişkiyi bitiren tarafın Faruk Salman olduğunu vurgulayan Ural, “Faruk Salman'ın bu kararı almasında ailesinin büyük payı var” diye konuştu.



Salman'ın ailesinin Seki ile ilişkisine karşı olduğunu belirten Ural, “Faruk'un ayrıldığı eşi Serpil Hanım'la iki çocuğu var. Çocukları ve ailesi başından beri bu ilişkinin karşısında durdu. Faruk'un ailesi Serpil Hanım'ı kızları gibi görüyor. Ve Faruk ve Serpil Hanım'ın yeniden bir araya gelmesini istiyor. Serpil Hanım, ailede o kadar benimsendi ki kurulan şirketten kendisine 5'te 1 pay verildi” dedi.



 



kaynak:posta








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