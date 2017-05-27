

5 Haziran'da tahliye olacak Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman'ın ayrıldığı iddia edildi. “Aramızda Kalsın” adlı programında Hakan Ural, çiftin aşkının bittiğini öne sürdü. İlişkiyi bitiren tarafın Faruk Salman olduğunu vurgulayan Ural, “Faruk Salman'ın bu kararı almasında ailesinin büyük payı var” diye konuştu.







Salman'ın ailesinin Seki ile ilişkisine karşı olduğunu belirten Ural, “Faruk'un ayrıldığı eşi Serpil Hanım'la iki çocuğu var. Çocukları ve ailesi başından beri bu ilişkinin karşısında durdu. Faruk'un ailesi Serpil Hanım'ı kızları gibi görüyor. Ve Faruk ve Serpil Hanım'ın yeniden bir araya gelmesini istiyor. Serpil Hanım, ailede o kadar benimsendi ki kurulan şirketten kendisine 5'te 1 pay verildi” dedi.







kaynak:posta