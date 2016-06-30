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deniz seki ikinci kitabını yazacak

DENİZ SEKİ İKİNCİ KİTABINI YAZACAK

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Deniz Seki, “Denizin Dibi” adlı ilk kitabından sonra ikinci kitabını yazmaya başladı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 10:33
Puan Ver : Deniz Seki İkinci Kitabını Yazacak(8/10)6


Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan şarkıcı Deniz Seki, cezaevine girerken ve orada yaşadıklarını kaleme aldığı “Deniz'in Dibi” kitabından sonra ikinci kitabını kaleme almak için çalışmalara başladı.



İkinci kitabı için İnkilap Yayınevi yetkilileriyle, avukatı ve menajeri Özgür Aras aracılığıyla anlaşma sağlayan şarkıcının henüz ne yazacağını netleştirmediği kitap, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.








Etiketler: Deniz  Seki  İkinci  Kitabını  Yazacak    haber

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