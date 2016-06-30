DENİZ SEKİ İKİNCİ KİTABINI YAZACAK
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Deniz Seki, “Denizin Dibi” adlı ilk kitabından sonra ikinci kitabını yazmaya başladı.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan şarkıcı Deniz Seki, cezaevine girerken ve orada yaşadıklarını kaleme aldığı “Deniz'in Dibi” kitabından sonra ikinci kitabını kaleme almak için çalışmalara başladı.
İkinci kitabı için İnkilap Yayınevi yetkilileriyle, avukatı ve menajeri Özgür Aras aracılığıyla anlaşma sağlayan şarkıcının henüz ne yazacağını netleştirmediği kitap, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.
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