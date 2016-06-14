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deniz seki hapiste, faruk salman keyifte!

DENİZ SEKİ HAPİSTE, FARUK SALMAN KEYİFTE!

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 aylık cezasının son 1 yılını tamamlayarak tahliye olmayı bekleyen Deniz Seki'ye kötü haber geldi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 13:07
Puan Ver : Deniz Seki Hapiste, Faruk Salman Keyifte!(8/10)7


Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 aylık cezasının son 1 yılını tamamlayarak tahliye olmayı bekleyen Deniz Seki'ye kötü haber geldi. 19 aydır cezaevinde bulunan Seki özgürlük için gün sayarken, turizmci nişanlısı Faruk Salman ise gününü gün ediyor.



VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTTU



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Seki'nin cezaevine girmeden önce yüzük taktığı Faruk Salman, uzun süredir Beylikdüzü'nde şarkıcı Sibel Yıldırım'ın sahne aldığı mekanın müdavimi oldu. "Deniz istesin hemen bugün gider cezaevinde evlenirim. Büyük bir aşkla bağlı olduğum Deniz'i hayatımın sonuna kadar beklerim" diyen Faruk Salman, sözünü çabuk unuttu.



SAMİMİYET KAFA KARIŞTIRDI



Gittiği mekanda sık sık başka güzellerle eğlenen Salman'ın samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Faruk Bey'in yanındaki güzellerle yanak yanağa eğlenirken görüldüğü fotoğrafları kafa karıştırdı. Ayrıca ünlü işadamının parmağındaki nişan yüzüğünü de çıkardığı fotoğraf karelerine yansıdı.








Etiketler: Deniz  Seki  Hapiste  Faruk  Salman  Keyifte    haber

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