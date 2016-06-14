DENİZ SEKİ HAPİSTE, FARUK SALMAN KEYİFTE!
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 aylık cezasının son 1 yılını tamamlayarak tahliye olmayı bekleyen Deniz Seki'ye kötü haber geldi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 aylık cezasının son 1 yılını tamamlayarak tahliye olmayı bekleyen Deniz Seki'ye kötü haber geldi. 19 aydır cezaevinde bulunan Seki özgürlük için gün sayarken, turizmci nişanlısı Faruk Salman ise gününü gün ediyor.
VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTTU
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Seki'nin cezaevine girmeden önce yüzük taktığı Faruk Salman, uzun süredir Beylikdüzü'nde şarkıcı Sibel Yıldırım'ın sahne aldığı mekanın müdavimi oldu. "Deniz istesin hemen bugün gider cezaevinde evlenirim. Büyük bir aşkla bağlı olduğum Deniz'i hayatımın sonuna kadar beklerim" diyen Faruk Salman, sözünü çabuk unuttu.
SAMİMİYET KAFA KARIŞTIRDI
Gittiği mekanda sık sık başka güzellerle eğlenen Salman'ın samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Faruk Bey'in yanındaki güzellerle yanak yanağa eğlenirken görüldüğü fotoğrafları kafa karıştırdı. Ayrıca ünlü işadamının parmağındaki nişan yüzüğünü de çıkardığı fotoğraf karelerine yansıdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar