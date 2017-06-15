

Hapishane önünde kendisini bekleyen muhabir ve hayran kalabalığına teşekkürlerini sunan ve kısa bir süre sonra da basın toplantısı düzenleyen Deniz Seki, ilk röportajını ise konakladığı otelde Armağan Çağlayan'a verdi. Yaklaşık bir saat süren röportajda Deniz Seki'nin sürekli olarak duygulandığı görülürken tüm soruları büyük bir içtenlikle yanıtladı. İşte Seki'nin verdiği röportajda öne çıkan kısımlar…



“Ben Bayhan'ı hiç bir zaman eleştirmedim. Biz onunla helalleştik kapattık o konuyu… Ona da soruyorlar… Zaman aşımına uğradı biz helalleştik ikimizin rahatsız olacağı bir durum yok. İkimizin yolu ayrı, tepkim onu eleştirmek hor görmek için değildi. Hayatım boyunca kibirli bir insan olmadım ve böyle insanları da sevmiyorum.”



“Herkes çıkışta parmağımdaki sargıyı merak etti. Orada her yer demir kapı ve kapılar çok ağır parmağım kapıya sıkıştı ve orada bir iz kaldı.”



“İçerde kendimi en kötü hissettiğim an annemin geçirdiği büyük ameliyatlarda yanında olamamak oldu. Canımı çok acıttı. Avukatım ve kardeşlerim aracılığıyla iyi olduğuna dair haberler alsam da rahat edemedim çok sıkıntı çektiğim zamanlar oldu bir de kardeşimin çocuğu doğduğu zaman yanlarında olamadım. Ailemizin ilk torunu İrfan Mert… Çok hüzünlendim. Kardeşim onun doğum fotoğraflarını getirdiğinde cezaevindeki feryatlarım aklımdan silinmeyecek gibi…”







kaynak:sözcü